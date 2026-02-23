Darwin Nunez'in hedefi İngiltere

Hızlı Özet Göster Darwin Nunez, Al-Hilal'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle lig kadrosunda yer almadı ancak Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyebildi.

Uruguaylı futbolcu sezonun devamı için Avrupa'ya dönüş kararı aldı ve İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.

Premier Lig'den Tottenham ve Newcastle United, Darwin Nunez için görüşme trafiği yürütüyor.

Fenerbahçe ara transfer döneminde Darwin Nunez dosyasında çalıştı ancak transfer oyuncunun tercihleri doğrultusunda sonuçlanmadı.

Darwin Nunez bu sezon Al-Hilal formasıyla 24 resmi maçta 9 gol ve 5 asist kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de sezon sonu hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına birçok dosyada yoğun mesai yaptı. Bu süreçte Darwin Nunez ismi de kulislerde geniş yer bulurken, transferin oyuncunun tercihleri doğrultusunda sonuçlanmadığı ifade edildi.

LİG LİSTESİ KARARI SONRASI DENGE DEĞİŞTİ Darwin Nunez'in Al-Hilal'de lig kadrosunda yer almaması, gündemi hızlandıran temel başlıklardan biri oldu. Yabancı oyuncu kontenjanı çerçevesindeki planlama nedeniyle Uruguaylı futbolcunun lig listesi dışında kaldığı, buna karşın Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyebildiği aktarıldı.