Darwin Nunez'in hedefi İngiltere
Ara transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe ile adı sıkça anılan Darwin Nunez’de yeni bir gelişme yaşandı. Al-Hilal’de lig listesi dışında kalan Uruguaylı golcünün, sezonun devamı ve kariyer planı için rotasını İngiltere’ye çevirdiği belirtildi.
- Darwin Nunez, Al-Hilal'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle lig kadrosunda yer almadı ancak Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyebildi.
- Uruguaylı futbolcu sezonun devamı için Avrupa'ya dönüş kararı aldı ve İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.
- Premier Lig'den Tottenham ve Newcastle United, Darwin Nunez için görüşme trafiği yürütüyor.
- Fenerbahçe ara transfer döneminde Darwin Nunez dosyasında çalıştı ancak transfer oyuncunun tercihleri doğrultusunda sonuçlanmadı.
- Darwin Nunez bu sezon Al-Hilal formasıyla 24 resmi maçta 9 gol ve 5 asist kaydetti.
Trendyol Süper Lig'de sezon sonu hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına birçok dosyada yoğun mesai yaptı. Bu süreçte Darwin Nunez ismi de kulislerde geniş yer bulurken, transferin oyuncunun tercihleri doğrultusunda sonuçlanmadığı ifade edildi.
LİG LİSTESİ KARARI SONRASI DENGE DEĞİŞTİ
Darwin Nunez'in Al-Hilal'de lig kadrosunda yer almaması, gündemi hızlandıran temel başlıklardan biri oldu. Yabancı oyuncu kontenjanı çerçevesindeki planlama nedeniyle Uruguaylı futbolcunun lig listesi dışında kaldığı, buna karşın Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyebildiği aktarıldı.
İNGİLTERE ROTASI ÖNE ÇIKTI
Geldiği noktada Darwin Nunez'in, sezonun devamı için Avrupa'ya dönüş fikrini güçlendirdiği ve İngiltere'ye dönmeye hazırlandığı kaydediliyor. Sürecin ilerleyen aşamasında oyuncunun hangi kulüpte karar kılacağı merak edilirken, temasların hız kazandığı bir tablo öne çıkıyor.
TOTTENHAM VE NEWCASTLE TEMASI
Uruguaylı golcü için Premier Lig'den iki kulübün devrede olduğu, Tottenham ile Newcastle United cephesinde görüşme trafiğinin bulunduğu bilgisi paylaşılıyor. Dosyanın yaz dönemine uzanabilecek bir takvime yayılabileceği de konuşulan ihtimaller arasında yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Darwin Nunez'in bu sezon Al-Hilal formasıyla 24 resmi maçta süre aldığı, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik skor katkısı ürettiği belirtildi.