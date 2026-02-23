Atletico'da bir devir sona eriyor! Diego Simeone'nin yeni takımı belli oldu
Atletico Madrid’in yaklaşık 15 yıldır başında bulunan Diego Simeone için ayrılık vakti geldi. Arjantinli teknik adam, futbolculuğu döneminde formasını terlettiği Inter ile sözlü anlaşma sağladı.
- Diego Simeone'nin gelecek sezon Inter'in teknik direktörlüğü için anlaşma zeminine yaklaştığı ve tarafların her konuda anlaşma sağladığı İtalya basınında iddia edildi.
- Simeone, Atletico Madrid'den aylık brüt 3 milyon Euro, yıllık yaklaşık 40 milyon Euro maaş alıyor.
- Arjantinli teknik adam, 1997-1999 yılları arasında Inter'de futbolcu olarak forma giymiş ve 2016'da kulübe teknik direktör olarak dönme hedefi olduğunu açıklamıştı.
- Simeone, Aralık 2011'den bu yana Atletico Madrid'i yöneterek kulübü 2 La Liga şampiyonluğu, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupa dahil birçok kupaya taşıdı.
- Atletico Madrid ile iki kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan Simeone, 450'nin üzerinde galibiyetle kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak anılıyor.
Atletico Madrid'i uzun süredir yöneten ve kulübün oyun kimliğinde köklü bir dönüşüm yaratan Diego Simeone hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi. İtalya hattında öne çıkan iddiaya göre Arjantinli çalıştırıcının gelecek sezon Inter'in teknik direktörlüğü için anlaşma zeminine yaklaştığı konuşuluyor. Tarafların "her konuda anlaşma sağladığı yönündeki söylemler gündeme oturdu.
MAAŞI MERAK KONUSU
Diego Simeone'nin kazancı da bu iddialarla birlikte yeniden gündeme taşındı. Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri arasında zirvede gösterilen tecrübeli çalıştırıcının Atletico Madrid'den aylık brüt 3 milyon Euro, yıllık ise yaklaşık 40 milyon Euro aldığı aktarılıyor. Inter ile olası sözleşmede maaş tablosunun nasıl şekilleneceği, sürecin en çok konuşulan konulardan biri olarak öne çıktı.
YILLARDIR KONUŞULAN DÖNÜŞ SENARYOSU
Simeone'nin Inter ihtimali, futbol kamuoyunda tamamen sürpriz bir imza olarak görülmüyor. Arjantinli teknik adam, 1997-1999 yılları arasında Inter forması giymiş ve saha içindeki mücadeleci görüntüsüyle taraftar nezdinde güçlü bir bağ kurmuştu. Simeone'nin geçmişte bu konuda net bir hedef ortaya koyduğu hatırlatılırken, 2016 yılında yaptığı açıklama da yeniden gündeme geldi:
"Bir gün Inter'e döneceğim çünkü orada oyuncu olarak harika anılar bıraktım ve oraya teknik direktör olarak geri dönme hedefim var."
ATLETICO MADRID DÖNEMİNE DAMGA VURDU
Diego Simeone, Aralık 2011'den bu yana Atletico Madrid'i yöneterek kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak anılıyor. Atletico'yu 2 La Liga şampiyonluğu (2014, 2021), 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupa ve 1 İspanya Kupası ile önemli başarılara taşıyan Simeone, ligde uzun yıllar Real Madrid-Barcelona ikilisinin gölgesinde kalan dengeyi zorlayan bir tablo oluşturdu. İki kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan Arjantinli teknik adam, 450'nin üzerinde galibiyetle Atletico Madrid'in oyun karakterini belirgin biçimde şekillendiren isim olarak öne çıktı.