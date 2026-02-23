Atletico'da bir devir sona eriyor! Diego Simeone'nin yeni takımı belli oldu

Hızlı Özet Göster Diego Simeone'nin gelecek sezon Inter'in teknik direktörlüğü için anlaşma zeminine yaklaştığı ve tarafların her konuda anlaşma sağladığı İtalya basınında iddia edildi.

Simeone, Atletico Madrid'den aylık brüt 3 milyon Euro, yıllık yaklaşık 40 milyon Euro maaş alıyor.

Arjantinli teknik adam, 1997-1999 yılları arasında Inter'de futbolcu olarak forma giymiş ve 2016'da kulübe teknik direktör olarak dönme hedefi olduğunu açıklamıştı.

Simeone, Aralık 2011'den bu yana Atletico Madrid'i yöneterek kulübü 2 La Liga şampiyonluğu, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupa dahil birçok kupaya taşıdı.

Atletico Madrid ile iki kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan Simeone, 450'nin üzerinde galibiyetle kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak anılıyor.

Atletico Madrid'i uzun süredir yöneten ve kulübün oyun kimliğinde köklü bir dönüşüm yaratan Diego Simeone hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi. İtalya hattında öne çıkan iddiaya göre Arjantinli çalıştırıcının gelecek sezon Inter'in teknik direktörlüğü için anlaşma zeminine yaklaştığı konuşuluyor. Tarafların "her konuda anlaşma sağladığı yönündeki söylemler gündeme oturdu.

MAAŞI MERAK KONUSU Diego Simeone'nin kazancı da bu iddialarla birlikte yeniden gündeme taşındı. Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri arasında zirvede gösterilen tecrübeli çalıştırıcının Atletico Madrid'den aylık brüt 3 milyon Euro, yıllık ise yaklaşık 40 milyon Euro aldığı aktarılıyor. Inter ile olası sözleşmede maaş tablosunun nasıl şekilleneceği, sürecin en çok konuşulan konulardan biri olarak öne çıktı.