Adana Demirspor’a 12 puan silme cezası

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Adana Demirspor, yeni bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

FIFA'DAN 12 PUAN CEZA

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 1. Lig'de mücadele eden ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a iki ayrı dosya nedeniyle 12 puan silme cezası uyguladı.

Kulübe geçtiğimiz hafta da 12 puan silme cezası verilmişti.

PUANI EKSİ 51'E DÜŞTÜ

Son cezanın ardından Adana Demirspor'un puanı eksi 51'e geriledi.

Akdeniz temsilcisi, 1. Lig'de oynadığı 26 maçta galibiyet alamadı. Mavi-lacivertliler bu süreçte 3 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.