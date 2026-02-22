Xabi Alonso Liverpool'a Arda Güler'i istedi!
Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Osasuna deplasmanında gelen yenilginin ardından İspanya’da yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Bazı çevreler Arda’nın teknik kapasitesini öne çıkarırken, bazı taraftarlar fiziksel mücadele tarafında eksik kaldığını savundu. Bu gündemin üzerine bir de transfer iddiası eklendi. Milli futbolcunun eski hocası Xabi Alonso tarafından istendiği öne sürüldü.
La Liga'da dalgalı bir sezon geçiren Real Madrid, geçtiğimiz hafta aldığı liderliği koruyamadı. Osasuna deplasmanında yaşanan puan kaybı, Barcelona'nın Levante karşısında alacağı sonuca göre Madrid ekibini yeniden ikinci sıraya düşme ihtimaliyle karşı karşıya bıraktı.
TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Karşılaşmaya hücum hattının sağında başlayan Arda Güler, maç sonrası en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Özellikle Dani Ceballos'un pas hatası sonrası gelen gol pozisyonu, bazı Real Madrid taraftarlarınca "Arda'nın teknik kalitesi daha değerli" yorumlarıyla gündeme taşındı.
Öte yandan Arda'nın bazı anlarda rakipleriyle fiziksel temas içeren ikili mücadelelerde zorlanması, farklı bir kesimin eleştirilerine neden oldu. Milli futbolcu, sosyal medyada "yeterince güçlü değil" değerlendirmeleriyle de hedefe kondu.
XABI ALONSO LIVERPOOL İLE GÖRÜŞTÜ
Tam da bu süreçte Arda Güler için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; sezon başında Real Madrid'in başına geçen ancak kulüpte bazı konularda anlaşmazlıklar yaşadığı öne sürülen teknik direktör Xabi Alonso, sezon sonunda Liverpool ile görüşme gerçekleştirdi.
Haberde, Liverpool'un lig yarışında beklenen seviyeye ulaşamaması sonrası sezon sonunda teknik direktör Arne Slot ile yolları ayırmayı değerlendirdiği ve Xabi Alonso'yu takımın başına getirmek istediği belirtildi.
90 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI
Aynı haberde dikkat çeken bir ayrıntı daha paylaşıldı. Xabi Alonso'nun, Liverpool kadrosunu kendisine uygun bulduğu ve özellikle eski öğrencisi Florian Wirtz gibi isimlerden memnuniyet duyduğu aktarıldı.
Ancak iddiaya göre Alonso, Liverpool yönetimine Arda Güler'in de transfer edilmesini önerdi. İngiliz ekibinin bu talebe sıcak baktığı ve sezon sonunda Arda için 90 milyon euro seviyesinde bir bütçe ayırdığı ileri sürüldü.
ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI
Real Madrid formasıyla bu sezon 38 resmi maça çıkan 20 yaşındaki Arda Güler, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 12 asist üretti. Haberde milli futbolcunun piyasa değerinin de 90 milyon euro seviyesinde gösterildiği kaydedildi.