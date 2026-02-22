Xabi Alonso Liverpool'a Arda Güler'i istedi!

90 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Aynı haberde dikkat çeken bir ayrıntı daha paylaşıldı. Xabi Alonso'nun, Liverpool kadrosunu kendisine uygun bulduğu ve özellikle eski öğrencisi Florian Wirtz gibi isimlerden memnuniyet duyduğu aktarıldı.

Ancak iddiaya göre Alonso, Liverpool yönetimine Arda Güler'in de transfer edilmesini önerdi. İngiliz ekibinin bu talebe sıcak baktığı ve sezon sonunda Arda için 90 milyon euro seviyesinde bir bütçe ayırdığı ileri sürüldü.