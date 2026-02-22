Vitor Pereira'dan ilk kayıp! Nottingham Forest - Liverpool: 0-1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Nottingham Forest, sahasında Liverpool’u ağırladı. City Ground’da oynanan mücadeleyi Liverpool, 1-0 kazandı.
- Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'ı Alexis Mac Allister'ın 90+7. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
- Mac Allister'ın 90. dakikada attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
- Vitor Pereira, Nottingham Forest'taki ilk Premier Lig maçında mağlup oldu.
- Liverpool 45 puana yükselirken Nottingham Forest 27 puanda kaldı.
- Nottingham Forest perşembe günü Fenerbahçe'yi rövanş maçında konuk edecek.
Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Alexis Mac Allister kaydetti. Konuk ekipte Mac Allister'ın 90. dakikada attığı gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
PEREIRA İLE İLK MAÇTA YENİLGİ
Yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde Premier Lig'de ilk maçına çıkan Nottingham Forest, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
PUAN DURUMU
Bu sonucun ardından Nottingham Forest 27 puanda kaldı. Liverpool ise puanını 45'e yükseltti.
SIRADAKİ MAÇLAR
Nottingham Forest, hafta arasında perşembe günü Fenerbahçe'yi rövanş maçında konuk edecek, ardından ligde Brighton deplasmanına gidecek. Liverpool ise gelecek hafta ligde sahasında West Ham United ile karşılaşacak.