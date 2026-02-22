Vitor Pereira'dan ilk kayıp! Nottingham Forest - Liverpool: 0-1 | MAÇ SONUCU

Nottingham Forest perşembe günü Fenerbahçe'yi rövanş maçında konuk edecek.

Vitor Pereira, Nottingham Forest'taki ilk Premier Lig maçında mağlup oldu.

Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'ı Alexis Mac Allister'ın 90+7. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Nottingham Forest 27 puanda kaldı. Liverpool ise puanını 45'e yükseltti.

SIRADAKİ MAÇLAR

Nottingham Forest, hafta arasında perşembe günü Fenerbahçe'yi rövanş maçında konuk edecek, ardından ligde Brighton deplasmanına gidecek. Liverpool ise gelecek hafta ligde sahasında West Ham United ile karşılaşacak.