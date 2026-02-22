Katalanlar liderliğe uçtu! Barcelona - Levante: 3-0 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga’nın 25. haftasında Barcelona, sahasında Levante’yi konuk etti. Spotify Camp Nou’da oynanan mücadeleyi Katalan ekibi 3-0 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Marc Bernal, 32. dakikada Frenkie de Jong ve 81. dakikada Fermín López kaydetti.
KATALANLAR YENİDEN ZİRVEDE
Geçen hafta Girona mağlubiyetiyle liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona, bu hafta rakibinin Osasuna'ya 2-1 yenilmesi sonrası avantajı değerlendirdi. Bu sonuçla puanını 61'e yükselten Barça, Real Madrid'in 1 puan önünde yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
LEVANTE'DE KÖTÜ SERİ SÜRÜYOR
Üst üste 4. yenilgisini alan Levante, 18 puanla 19. sırada kaldı.
SIRADAKİ HAFTA
Barcelona, gelecek hafta lig üçüncüsü Villarreal'i Camp Nou'da ağırlayacak. Levante ise sahasında Alaves ile karşılaşacak.