Harry Kane'den Barcelona yanıtı! "Babam ve kardeşim ilgileniyor"

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Harry Kane, Barcelona'ya transferi hakkında çıkan iddialar ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda hiçbir şey duymadım. Tüm işleri babam ve kardeşim hallediyor ve bana bir şey söylemediler. Daha önce de söylediğim gibi, Bayern Münih'te çok mutluyum ve buraya odaklandım. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum."

SEZON RAKAMLARI

Bayern Münih formasıyla bu sezon 36 maçta süre alan Kane, 43 gol atarken 5 asist üretti.