3 puan 90. dakikada geldi! Crystal Palace - Wolverhampton: 1-0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Crystal Palace, sahasında Wolverhampton’ı ağırladı. Selhurst Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
- Crystal Palace, Wolverhampton deplasmanında Evann Guessand'ın 90. dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 35'e yükseltti.
- Wolverhampton, 43. dakikada Toluwalase Arokodare ile penaltıyı kaçırdı ve 10 puanla ligin son sırasında kaldı.
- Wolverhampton'dan Ladislav Krejci, 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
- Crystal Palace, gelecek hafta Manchester United deplasmanında oynayacak.
- Wolverhampton, gelecek hafta sahasında Aston Villa ile karşılaşacak.
Crystal Palace'a 3 puanı getiren golü 90. dakikada Evann Guessand kaydetti. Wolverhampton, 43. dakikada Toluwalase Arokodare ile penaltıdan yararlanamadı. Konuk ekipte Ladislav Krejci, 61. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Crystal Palace puanını 35'e yükseltti. Wolverhampton ise 10 puanla ligin son sırasında yer aldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Crystal Palace, gelecek hafta Manchester United deplasmanına gidecek. Wolverhampton ise sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.