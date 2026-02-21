Yusuf Yazıcı sahnede! Olympiakos - Panetolikos: 2-0 | MAÇ SONUCU
Olympianos, Yunanistan Süper Ligi’nin 22. haftasında Panetolikos’u 2-0 yendi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımı adına ağları havalandıran isimlerden biri oldu.
Pire'deki Georgios Karaiskaki Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 37. dakikada Lorenzo Pirola'nın golüyle 1-0 öne geçti.
SAHNEYE 89'DA YUSUF ÇIKTI
Karşılaşmanın son bölümünde sahneye çıkan Yusuf Yazıcı, 89. dakikada attığı golle skoru belirledi ve Olympiakos'un 2-0'lık galibiyetini perçinledi.
SEZONDA 7. GOL, LİGDE 2. GOL
Yusuf Yazıcı, bu golle Süper Lig'deki ikinci golünü kaydederken, Olympiakos formasıyla bu sezon toplam gol sayısını 7'ye çıkardı.
ZİRVEYE MAÇ FAZLASIYLA ÇIKTI
Bu sonucun ardından Olympiakos puanını 50'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Panetolikos ise 21 puanda kaldı.