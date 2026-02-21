Tammy Abraham 1 puanı getirdi! Aston Villa - Leeds Untied: 1-1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Aston Villa, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Villa Park’ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı. Birmingham temsilcisinin golünü Tammy Abraham kaydetti.
Konuk ekip Leeds United, 31. dakikada Anton Stach'ın kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı avantajla kapattı.
TAMMY ABRAHAM'DAN KRİTİK DOKUNUŞ
Aston Villa, aradığı golü ikinci yarıda buldu. Kış transfer döneminde Beşiktaş'tan kadroya katılan Tammy Abraham, attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve takımına puanı kazandırdı.
Bu golle birlikte Abraham, Premier Lig'deki ilk gol sevincini de yaşamış oldu.
PUAN DURUMU
Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 51'e, Leeds United ise 31'e yükseltti.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligde bir sonraki hafta; Aston Villa, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Leeds United, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.