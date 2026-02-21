Tammy Abraham 1 puanı getirdi! Aston Villa - Leeds Untied: 1-1 | MAÇ SONUCU

Konuk ekip Leeds United, 31. dakikada Anton Stach'ın kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı avantajla kapattı.

TAMMY ABRAHAM'DAN KRİTİK DOKUNUŞ

Aston Villa, aradığı golü ikinci yarıda buldu. Kış transfer döneminde Beşiktaş'tan kadroya katılan Tammy Abraham, attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve takımına puanı kazandırdı.

Bu golle birlikte Abraham, Premier Lig'deki ilk gol sevincini de yaşamış oldu.