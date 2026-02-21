PSV adım adım şampiyonluğa gidiyor
Hollanda Eredivisie Ligi’nin 24. haftasında PSV, sahasında Heerenveen’i 3-1 mağlup etti. Philips Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, geriye düştüğü mücadeleden güçlü bir geri dönüşle galip ayrıldı.
Hızlı Özet Göster
- PSV, Heerenveen deplasmanında 1-0'dan geri gelerek maçı 3-1 kazandı.
- Heerenveen 21. dakikada Lasse Nordes ile öne geçti, PSV ise 45. dakikada Ivan Perisic ile skoru eşitledi.
- PSV, ikinci yarıda Myron Boadu (48. dakika) ve Ricardo Pepi (87. dakika) ile galibiyeti tamamladı.
- PSV, galibiyetle puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürdü, Heerenveen 31 puanda kaldı.
- PSV gelecek hafta Heracles deplasmanına gidecek, Heerenveen ise Sparta Rotterdam ile karşılaşacak.
Konuk ekip Heerenveen, 21. dakikada Lasse Nordes'in golüyle 1-0 öne geçti ve PSV karşısında erken üstünlüğü yakaladı.
PSV'DEN 3 GOLLÜ GERİ DÖNÜŞ
PSV, ilk yarının son anlarında skoru eşitledi. Ev sahibi ekipte 45. dakikada Ivan Perisic sahneye çıktı ve devreye 1-1 ile girildi.
İkinci yarıya hızlı başlayan PSV, 48. dakikada Myron Boadu ile öne geçti: 2-1.
Maçın skorunu ise 87. dakikada Ricardo Pepi belirledi ve PSV sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
ZİRVEDE PUAN 62
Bu sonuçla PSV, puanını 62'ye yükselterek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Heerenveen ise 31 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
PSV, gelecek hafta Heracles deplasmanına gidecek. Heerenveen ise Sparta Rotterdam ile karşı karşıya gelecek.