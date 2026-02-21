Ozan Kabak yine sahnede! Köln - Hoffenheim: 2-2 | MAÇ SONUCU

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Ragnar Ache'nin golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

OZAN KABAK SAHNEYE ÇIKTI

Hoffenheim, devre bitmeden skoru dengeledi. 45. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak fileleri havalandırdı ve durum 1-1 oldu.

KRAMARIC'İN GOLÜ YETMEDİ

Konuk ekip, 60. dakikada Andrej Kramaric'in golüyle bu kez 2-1 öne geçti, ancak üstünlüğünü koruyamadı.