Ozan Kabak yine sahnede! Köln - Hoffenheim: 2-2 | MAÇ SONUCU
Almanya Ligi’nde 23. hafta mücadelesinde Köln, sahasında Hoffenheim’ı ağırladı. Dört golün çıktığı karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Temsilcimiz Ozan Kabak, takımının gollerinden birine imza attı.
Ev sahibi ekip, 15. dakikada Ragnar Ache'nin golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
OZAN KABAK SAHNEYE ÇIKTI
Hoffenheim, devre bitmeden skoru dengeledi. 45. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak fileleri havalandırdı ve durum 1-1 oldu.
KRAMARIC'İN GOLÜ YETMEDİ
Konuk ekip, 60. dakikada Andrej Kramaric'in golüyle bu kez 2-1 öne geçti, ancak üstünlüğünü koruyamadı.
SAID EL MALA'DAN SKORU GETİREN GOL
Köln, kısa süre içinde cevap verdi. 63. dakikada Said El Mala skoru 2-2'ye taşıdı ve maç bu sonuçla bitti.
OZAN 90 DAKİKA OYNADI, 4. GOLÜNE ULAŞTI
Bu sezon ligde 14. maçına çıkan Ozan Kabak, 4. golünü kaydederken karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR
Bu sonucun ardından 3. sıradaki Hoffenheim puanını 46'ya, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Köln ise 24'e yükseltti.
Köln, gelecek hafta Augsburg deplasmanına gidecek.
Hoffenheim, sahasında St. Pauli'yi konuk edecek.