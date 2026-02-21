PODCAST CANLI YAYIN

Londra'ya 90+3'te şok! Chelsea - Burnley: 1-1 | MAÇ SONUCUI

İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Chelsea, sahasında Burnley ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge’te oynanan mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi ekip, maçın henüz 4. dakikasında Joao Pedro'nun golüyle öne geçti ve karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptı.

FO FANA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Chelsea'de maçın kırılma anı 72. dakikada yaşandı. Wesley Fofana, gördüğü kırmızı kart sonrası oyun dışında kaldı ve Londra ekibi son bölümü 10 kişi oynadı.

BURNLEY, UZATMADA PUANI KAPTI

Konuk ekip Burnley, baskısını son ana taşıdı. 90+3. dakikada Zian Flemming, attığı golle skora dengeyi getirdi ve Burnley'ye 1 puanı kazandırdı.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından; Chelsea, son iki maçını da beraberlikle tamamlayarak 45 puana yükseldi. Ligin 19. sırasındaki Burnley ise son 2 maçta topladığı 4 puanla birlikte 19 puana ulaştı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Chelsea, gelecek hafta deplasmanda lider Arsenal ile karşılaşacak. Burnley ise sahasında Brentford'u konuk edecek.

