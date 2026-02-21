Londra'ya 90+3'te şok! Chelsea - Burnley: 1-1 | MAÇ SONUCUI

Ev sahibi ekip, maçın henüz 4. dakikasında Joao Pedro'nun golüyle öne geçti ve karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptı.

BURNLEY, UZATMADA PUANI KAPTI

Konuk ekip Burnley, baskısını son ana taşıdı. 90+3. dakikada Zian Flemming, attığı golle skora dengeyi getirdi ve Burnley'ye 1 puanı kazandırdı.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından; Chelsea, son iki maçını da beraberlikle tamamlayarak 45 puana yükseldi. Ligin 19. sırasındaki Burnley ise son 2 maçta topladığı 4 puanla birlikte 19 puana ulaştı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Chelsea, gelecek hafta deplasmanda lider Arsenal ile karşılaşacak. Burnley ise sahasında Brentford'u konuk edecek.