Juventus Como'ya da mağlup: Kenan Yıldız Spalletti ile tartıştı

JUVENTUS'TA KÖTÜ SERİ: SON 5 RESMİ MAÇTA 4. YENİLGİ

Son 5 resmi maçında galibiyet çıkaramayan ve bu periyotta 4 kez mağlup olan Juventus, ligde 46 puanda kaldı.

3 hafta aradan sonra kazanan Como ise puanını 45'e yükseltti ve ilk 4 yarışındaki iddiasını sürdürdü.