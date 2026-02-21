PODCAST CANLI YAYIN

Juventus Como'ya da mağlup: Kenan Yıldız Spalletti ile tartıştı

İtalya Serie A’nın 26. haftasında Juventus, sahasında Como’yu konuk etti. Allianz Stadı’nda oynanan mücadelede gülen taraf 2-0’lık skorla Como oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Mergim Vojvoda ile 61. dakikada Martin Caqueret kaydetti.

KENAN YILDIZ ÇARE OLAMADI, SAHA KENARINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Juventus'ta Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu oyundan alındıktan sonra teknik direktör Luciano Spalletti ile tartışma yaşadı.

Genç kanat oyuncusuna sosyal medyada büyük destek verildi.

COMO EKSİKLERİNE RAĞMEN KAZANDI

Como'da takımın önemli isimlerinden Nico Paz kart cezası, Alassane Diao ise sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Alvaro Morata mücadeleye yedek başladı ve 86. dakikada oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin Como'ya kiraladığı stoper Diego Carlos da 74. dakikada süre aldı.

JUVENTUS'TA KÖTÜ SERİ: SON 5 RESMİ MAÇTA 4. YENİLGİ

Son 5 resmi maçında galibiyet çıkaramayan ve bu periyotta 4 kez mağlup olan Juventus, ligde 46 puanda kaldı.

3 hafta aradan sonra kazanan Como ise puanını 45'e yükseltti ve ilk 4 yarışındaki iddiasını sürdürdü.

SIRADAKİ MAÇLAR

Juventus, çarşamba akşamı Galatasaray'ı ağırladıktan sonra ligde Roma deplasmanına gidecek.

Como ise sahasında Lecce'yi konuk edecek.

