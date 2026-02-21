İtalya'yı sallayan Zeki Çelik için transfer açıklaması
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcu Zeki Çelik hakkında İtalya basınında yer alan Juventus ve Inter iddialarına, oyuncunun menajeri Fazıl Özdemir yanıt verdi. Özdemir, transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Zeki Çelik'in geleceği son günlerde İtalya'da yeniden gündeme taşındı. Roma ile kontratının sezon sonunda sona erecek olması, transfer söylentilerini artırdı.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, milli oyuncunun gelecek sezon için Juventus ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Inter'in de devrede olduğu iddiası da aynı haberlerde yer aldı.
MENAJERİ YALANLADI
Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan menajer Fazıl Özdemir, çıkan haberleri yalanladı.
Özdemir,"Zeki Çelik'in bir kulüple anlaşmaya vardığına dair haberler doğru değil" ifadelerini kullandı.
"ROMA'YA SAYGISI TAM, ODAĞI HEDEFLER"
Menajer Özdemir, Zeki Çelik'in şu anda Roma forması giydiğini ve kulübe büyük saygı duyduğunu vurguladı. Milli futbolcunun transfer gündemine odaklanmadığını belirten Özdemir, Zeki'nin tüm dikkatini Roma'nın sezon hedeflerine verdiğini aktardı.
ZEKİ ÇELİK'İN SEZON KARNESİ
Zeki Çelik, Roma formasıyla bu sezon 31 maçta görev aldı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 4 asist üretti.