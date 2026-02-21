İtalya'yı sallayan Zeki Çelik için transfer açıklaması

Zeki Çelik'in geleceği son günlerde İtalya'da yeniden gündeme taşındı. Roma ile kontratının sezon sonunda sona erecek olması, transfer söylentilerini artırdı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, milli oyuncunun gelecek sezon için Juventus ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Inter'in de devrede olduğu iddiası da aynı haberlerde yer aldı.