Arda Güler'e büyük şok! Osasuna- Real Madrid: 2-1 | MAÇ SONUCU

Osasuna, La Liga'da Real Madrid'i sahasında 2-1 mağlup etti ve 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 33'e yükseltti.

Osasuna, 38. dakikada Ante Budimir'in penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Real Madrid, 73. dakikada Vinicius Junior ile skoru 1-1'e getirdi. Ancak Osasuna, 90+1. dakikada Raul Garcia'nın golüyle yeniden öne geçti ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de Arda Güler maça ilk 11'de başladı. Milli futbolcu, 82. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.