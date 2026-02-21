Arda Güler'e büyük şok! Osasuna- Real Madrid: 2-1 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga’nın 25. haftasında Osasuna, sahasında Real Madrid’i 2-1 mağlup etti. El Sadar’da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle üç puana uzandı.
- Osasuna, La Liga'da Real Madrid'i sahasında 2-1 mağlup etti ve 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 33'e yükseltti.
- Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 82. dakikada oyundan çıktı.
- Real Madrid bu yenilgiyle 60 puanda kalırken, Barcelona pazar günü Levante'yi yenmesi halinde liderliği ele geçirebilecek.
- Osasuna'da Beşiktaş'ın eski oyuncusu Valentin Rosier ilk 11'de forma giydi ve 83. dakikada kenara geldi.
- Maçta Ante Budimir penaltıdan, Vinicius Junior ve Raul Garcia birer gol kaydetti.
Osasuna, 38. dakikada Ante Budimir'in penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Real Madrid, 73. dakikada Vinicius Junior ile skoru 1-1'e getirdi. Ancak Osasuna, 90+1. dakikada Raul Garcia'nın golüyle yeniden öne geçti ve mücadeleyi 2-1 kazandı.
ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI
Real Madrid'de Arda Güler maça ilk 11'de başladı. Milli futbolcu, 82. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.
ROSIER DE 11'DEYDİ
Osasuna'da Beşiktaş'ın eski sağ beki Valentin Rosier karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 83. dakikada kenara geldi.
ZİRVEDE KOLTUK BARCELONA'YA GEÇEBİLİR
Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Real Madrid, bu yenilgiyle 60 puanda kaldı ve 1 maç fazlasıyla Barcelona'nın 2 puan önünde yer aldı. Barcelona'nın pazar günü Levante'yi yenmesi halinde liderlik koltuğu el değiştirebilir.
SERİYİ SÜRDÜRDÜ PUANI 33'E ÇIKARDI
Ligde 6 maçtır yenilmeyen Osasuna, bu galibiyetle puanını 33'e yükseltti.
Real Madrid, hafta içinde Benfica'yı ağırladıktan sonra ligde Getafe'yi konuk edecek. Osasuna ise gelecek hafta Valencia deplasmanına gidecek.