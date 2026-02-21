Alex de Souza Athletic Club ile anlaştı
Brezilya 2. Lig ekiplerinden Athletic Club, teknik direktörlük görevine Alex de Souza’nın getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Alex, görevden alınan Rui Duarte'nin yerine takımın başına geçti. Futbolculuk döneminde Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro ve Fenerbahçe formalarıyla önemli izler bırakan Alex, böylece kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
TEKNİK ADAMLIKTA 5. DURAK
Athletic, Alex'in teknik direktörlük kariyerindeki beşinci adresi oldu. Brezilyalı çalıştırıcı daha önce Sao Paulo U20, Avai, Antalyaspor ve Operário-PR takımlarında görev yaptı.
OPERÁRIO DÖNEMİ OCAK'TA SONA ERDİ
Alex, son olarak çalıştırdığı Operário-PR'den ocak ayında ayrılmıştı. Operário'da yaklaşık 7 ay görev yapan 47 yaşındaki teknik adam, bu süreçte çıktığı 30 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.