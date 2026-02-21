PODCAST CANLI YAYIN

Alex de Souza Athletic Club ile anlaştı

Brezilya 2. Lig ekiplerinden Athletic Club, teknik direktörlük görevine Alex de Souza’nın getirildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi:
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Alex, görevden alınan Rui Duarte'nin yerine takımın başına geçti. Futbolculuk döneminde Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro ve Fenerbahçe formalarıyla önemli izler bırakan Alex, böylece kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Alex de Souza Athletic Club ile anlaştı-2

TEKNİK ADAMLIKTA 5. DURAK

Athletic, Alex'in teknik direktörlük kariyerindeki beşinci adresi oldu. Brezilyalı çalıştırıcı daha önce Sao Paulo U20, Avai, Antalyaspor ve Operário-PR takımlarında görev yaptı.

Alex de Souza Athletic Club ile anlaştı-3

OPERÁRIO DÖNEMİ OCAK'TA SONA ERDİ

Alex, son olarak çalıştırdığı Operário-PR'den ocak ayında ayrılmıştı. Operário'da yaklaşık 7 ay görev yapan 47 yaşındaki teknik adam, bu süreçte çıktığı 30 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

