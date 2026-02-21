Alex de Souza Athletic Club ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Alex, görevden alınan Rui Duarte'nin yerine takımın başına geçti. Futbolculuk döneminde Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro ve Fenerbahçe formalarıyla önemli izler bırakan Alex, böylece kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

TEKNİK ADAMLIKTA 5. DURAK Athletic, Alex'in teknik direktörlük kariyerindeki beşinci adresi oldu. Brezilyalı çalıştırıcı daha önce Sao Paulo U20, Avai, Antalyaspor ve Operário-PR takımlarında görev yaptı.