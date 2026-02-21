5 gollü düello! Bayern Münih - Frankfurt: 3-2 | MAÇ SONUCU
Almanya 1. Bundesliga’nın 23. haftasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt’u konuk etti. Allianz Arena’daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazanarak serisini sürdürdü.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller; 16. dakikada Aleksandar Pavlovic, 20 ve 68. dakikalarda Harry Kane'den geldi.
İngiliz yıldız, iki golle takımını sırtlayan isim olurken Bayern, ilk yarıda bulduğu erken gollerle oyunun kontrolünü eline aldı.
FRANKFURT GEÇ AÇILDI AMA YETMEDİ
Eintracht Frankfurt'un golleri 77. dakikada Jonathan Burkardt (penaltı) 86. dakikada Arnaud Kalimuendo kaydetti.
Konuk ekip son dakikalarda farkı bire indirse de puan için yeterli reaksiyonu gösteremedi.
CAN UZUN KADRODA YOKTU
Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR
Bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 60'a yükseltti. Eintracht Frankfurt ise 31 puanda kaldı.
Bayern Münih, gelecek hafta Dortmund deplasmanına gidecek.
Eintracht Frankfurt, sahasında Freiburg'u ağırlayacak.