Tekke’ye Zubkov morali! Trabzonspor'un sağ kanadı yeniden şekilleniyor

Kısıtlı kadro nedeniyle sahaya çıkaracağı ilk 11'de değişiklikler yapmakta zorlanan teknik direktör Fatih Tekke, sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen Zubkov'un antrenmanlara başlaması ile moral buldu. Ukraynalı oyuncunun yokluğunda sağ kanat pozisyonunda forvet oyuncusu Augusto'ya görev veren Tekke'nin, Zubkov'un oynama ihtimalinin oluşmasıyla birlikte oyun planında bazı değişikliklere gideceği öğrenildi. İlk iş olarak sağ kanadı Zubkov'a teslim edecek olan Tekke, Onuachu'yu da ceza sahası içerisinde daha fazla topla buluşturmak istiyor. Uzaktan çekilen şutlar ve duran top organizasyonlarında yaşanan zaafların giderilmesi konusunda da teknik ekibiyle birlikte analizler yapan Fatih Tekke'nin maça kadar bu hatalar üzerinde de yoğun bir şekilde durması ve çözüm araması bekleniyor.

Haber: Yunus Emre Sel