Neymar’dan emeklilik sinyali

Brezilya basınına konuşan Neymar, "Geleceğin bana neler getireceğini bilmiyorum. Aralık ayında emekli olmak isteyebilirim. Gün gün yaşıyorum. Bu yıl sadece Santos için değil, Brezilya milli takımı için de çok önemli." dedi.



AMELİYAT VE DÖNÜŞ SÜRECİ

Neymar, 2025 Aralık ayında diz ameliyatı geçirdiğini ve bu sezon tam hazır şekilde dönebilmek için bazı maçlarda dinlendiğini belirtti. Yıldız oyuncu, sahaya yüzde 100 hazır ve ağrısız çıkmak istediğini ifade etti.

Santos ile sözleşmesini 2026 yılı sonuna kadar uzatan Neymar, Brazil national football team ile Dünya Kupası hedefi olduğunu açıkladı. 79 golle Brezilya Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Neymar, 2026 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacaklarını söyledi.

Eski Brezilyalı futbolcu Kléberson ve çeşitli futbol yorumcuları, Neymar'ın milli takıma katkı sağlayabileceğini belirtti.