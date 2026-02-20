Göztepe ve Bulgar teknik adamın birlikteliği örnek gösteriliyor

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov 2023 yılından beritakımının başında bulunuyor. Bulgar teknik adam, İzmir ekibi ile ilk olarak 1. Lig'den, Süper Lig'e çıktı. Göztepe, Stoilovyönetiminde Süper Lig'de de istikrarlı sonuçlar alarak zirveyi zorlayan ekip oldu. Okan Buruk ve Stanimir Stoilov dışında Süper Lig'de bu sezon; Fatih Tekke, Selçuk İnan ve Joao Pereirada sezona başladıkları takımlarla yollarına devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de mücadelede eden 18 takımın 13'ünü teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası Domenico Tedesco anlaştı. Beşiktaş'ta ise Ole Gunnar Solskjaer'in ardından Sergen Yalçın takımın başına geçti. Samsunspor da Thomas Reis'in yerine Thorsten Fink'i göreve getirdi. Başakşehir, Çağdaş Atan'dan sonra Nuri Şahin ile sözleşme imzaladı. 2025-2026 sezonunda şu ana kadar en çok Gençlerbirliği teknik adam değişikliği yaşadı.Ankara temsilcisi; sezona Hüseyin Eroğlu ile başlarken, Volkan Demirel, Metin Diyadin ve son olarak Levent Şahin'i takımın başına getirdi.