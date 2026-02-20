Galatasaray son 5 sınavında rakip kaleyi adeta bombardımana tuttu

Galatasaray'ın son maçlardaki hücum performansı gerçekten inanılmaz rakamlara ulaştı. Sarı-kırmızılılar, son 5 maçta rakiplerinin ceza sahası içinden çıkmadı ve müthiş istatistikler yakaladı. Cimbom, Juventus, Eyüpspor, Rizespor, Kasımpaşa ve Kayserispor maçları baz alındığında ortalama 20.4 şut istatistiğiyle mücadele etti. Galatasaray'ın son 5 maçtaki isabetli şut ortalaması ise 7.4. Ortalama 2.86 gol beklentisi ile mücadele eden Aslan, rakip ceza sahasında 41.4 topla buluştu. Cimbom son 5 maçta rakip filelere 20 gönderdi ve 4 gol ortalaması tutturdu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Juventus ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında 22 şut attı. Bunlardan 9'u isabetliydi ve 5 gol buldu. 2.92 gol ortalaması yakaladı. Rakip ceza sahası içinde 45 kez topla buluştu. Galatasaray, Kayserispor, Rizespor ve Eyüpspor maçlarında bile Juventus sınavına göre daha az ceza sahası içinde topla buluşmuştu. Osimhen, Icardi, Sane, Sara, Barış Alper, Yunus Akgün gibi hücum silahları olan Galatasaray, bu iştahla Şampiyonlar Ligi'nde daha da üst turları hedefliyor