Real Madrid'e biri ezeli rakipten iki genç yıldız

İspanyol devi Real Madrid, bir yandan kadrosunu yıldızlarla donatırken diğer yandan genç isimleri de eklemeye devam ediyor.

ESPN'in haberine göre eflatun-beyazlı ekip, Jude Bellingham'a benzetilen fiziksel özellikleriyle dikkat çeken Owen Mira'yı La Fábrica bünyesine katmak için girişimde bulundu. 1.92 boyundaki genç hücum oyuncusu, Granada'nın rezerv takımında forma giymesine rağmen Avrupa'dan birçok kulübün radarına girdi.