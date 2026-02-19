Real Madrid'e biri ezeli rakipten iki genç yıldız
İspanyol devi Real Madrid, Granada'nın 16 yaşındaki genç yeteneği Owen Mira ile anlaşmak istiyor.. Eflatun beyazlı ekip, yetiştirme bedeli ödeyerek Mira'yı kadrosuna katacak. Aynı zamanda Atletico C takımında forma giyen Aimar García ile el sıkıştı.
İspanyol devi Real Madrid, bir yandan kadrosunu yıldızlarla donatırken diğer yandan genç isimleri de eklemeye devam ediyor.
ESPN'in haberine göre eflatun-beyazlı ekip, Jude Bellingham'a benzetilen fiziksel özellikleriyle dikkat çeken Owen Mira'yı La Fábrica bünyesine katmak için girişimde bulundu. 1.92 boyundaki genç hücum oyuncusu, Granada'nın rezerv takımında forma giymesine rağmen Avrupa'dan birçok kulübün radarına girdi.
İKİNCİ HEDEF: AİMAR GARCíA
Real Madrid'in gündemindeki tek isim Owen Mira değil. Kulüp, Atletico Madrid altyapısında forma giyen 18 yaşındaki stoper Aimar García için de önemli mesafe kat etti. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Real Madrid ile Aimar García cephesinde sözlü anlaşma sağlandı; genç savunmacının kontrat durumunun da bu süreci hızlandırdığı aktarıldı.