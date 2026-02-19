Performansıyla şaşırttı! Youssef En-Nesyri Al-Ittihad'da golleriyle coştu

Al-Ittihad kariyerine hızlı giren En-Nesyri, çıktığı ilk 4 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreterek doğrudan skora etki etti.

Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad kariyerine müthiş başladı (Fotoğraf: Google)

AL-SADD MAÇINDA YİNE SAHNEDE

Asya Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Al-Ittihad, deplasmanda Al-Sadd ile karşılaştı. Mücadelenin 18. dakikasında Doumbia'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımına önemli bir katkı sağladı.