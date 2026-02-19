Performansıyla şaşırttı! Youssef En-Nesyri Al-Ittihad'da golleriyle coştu
Devre arasında Fenerbahçe’den Al-Ittihad’a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımında kısa sürede dikkat çeken bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertli ekibin N'Golo Kante ve 15 milyon euro karşılığında gönderdiği Faslı forvet, Suudi Arabistan'da adeta yeniden doğdu.
Al-Ittihad kariyerine hızlı giren En-Nesyri, çıktığı ilk 4 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreterek doğrudan skora etki etti.
AL-SADD MAÇINDA YİNE SAHNEDE
Asya Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Al-Ittihad, deplasmanda Al-Sadd ile karşılaştı. Mücadelenin 18. dakikasında Doumbia'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımına önemli bir katkı sağladı.
SEVİLLA'DAN 19,5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ
En-Nesyri, 2024'te Sevilla'dan 19,5 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla 78 maçta 38 gol ve 8 asist üreten 28 yaşındaki santrforun, İstanbul ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyordu.