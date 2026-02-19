Noah'tan AZ Alkmaar'a sürpriz: 1-0 | MAÇ SONUCU

AZ Alkmaar, Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Erivan'da Noah ile kozlarını paylaştı.

AZ Alkmaar ikinci maçta en az 2 farklı kazanmak zorunda (Fotoğraf: EPA)

Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci devrede dakikalar 53'ü gösterirken Hovhannes Hambardzumyan ağları havalandırarak ev sahibini öne geçirdi. Maç bu golle sona erdi ve Hollanda ekibi şok bir yenilgi aldı.

Turun rövanş karşılaşması 26 Şubat'ta AFAS Stadyumu'nda oynanacak.