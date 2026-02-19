Makedonya'da zafer gecesi! KF Shkendija - Samsunspor: 0-1 | MAÇ SONUCU

Samsunspor, KF Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yendi.

Karşılaşmanın ilk yarısında dakikalar 6'yı gösterirken Cherif Ndiaye, penaltı noktasından ağları havalandıramadı. İlk devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda sahneye çıkan Marius Mouandilmadji, dakikalar 77'yi gösterirken fileleri sarstı ve skoru Samsunspor lehine 1-0 olarak belirledi. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadele bu sonuçla bitti.

Thorsten Fink ilk maçından galibiyetle ayrılırken temsilcimiz haftaya Samsun'da oynayacağı rövanş için avantajı kaptı.

GOL

GOOOLLL! Holse'nin güzel ortasını Mouandilmadji şahane bitirdi! Samsunspor deplasmanda 1-0 önde!