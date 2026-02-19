Makedonya'da zafer gecesi! KF Shkendija - Samsunspor: 0-1 | MAÇ SONUCU
Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, son 16 play-off turu ilk maçında KF Shkendija'ya konuk oldu. Temsilcimiz, rakibini 1-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.
- Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija ile deplasmanda karşılaştı.
- Alman teknik direktör Thorsten Fink, Samsunspor'daki ilk resmi maçına çıktı.
- Maçın 6. dakikasında Ndiaye'nin penaltı vuruşunda top direğin üstünden auta gitti.
- Samsunspor'da sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Emre Kılınç forma giyemedi.
- Yaklaşık 1500 Samsunspor taraftarı misafir tribününü doldurdu.
Samsunspor, KF Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yendi.
Karşılaşmanın ilk yarısında dakikalar 6'yı gösterirken Cherif Ndiaye, penaltı noktasından ağları havalandıramadı. İlk devre 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda sahneye çıkan Marius Mouandilmadji, dakikalar 77'yi gösterirken fileleri sarstı ve skoru Samsunspor lehine 1-0 olarak belirledi. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadele bu sonuçla bitti.
Thorsten Fink ilk maçından galibiyetle ayrılırken temsilcimiz haftaya Samsun'da oynayacağı rövanş için avantajı kaptı.
GOL
GOOOLLL! Holse'nin güzel ortasını Mouandilmadji şahane bitirdi! Samsunspor deplasmanda 1-0 önde!
GOOOLLL! Holse'nin güzel ortasını Mouandilmadji şahane bitirdi! Samsunspor deplasmanda 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/IAgZI0Yvlr— TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Assoumou'ya yapılan faul sonrası penaltı noktasında topun başına geçen Ndiaye'nin şutunda top direğin üstünden auta çıktı.
17. dakikada Samsunspor ceza sahasının sağına atılan ara pasına iyi hareketlenen Tampa'nın şutunda kaleci Okan topu güçlükle çeldi.
23. dakikada Mendes'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Holse'nin şutunda top direğin sağından az farkla auta gitti.
39. dakikada Makoumbou'nun pasında kaleye 3 metre uzaklıkta kaleciyle karşı karşıya kalan Holse'nin şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
FINK'TEN SİFTAH
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olan Samsunspor, Teknik Direktör Thorsten Fink yönetimindeki ilk resmi maçına çıktı.
İLK MAÇINDA 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Thomas Reis'in ayrılığının ardından göreve gelen Alman teknik adam, Süper Lig'de oynanan Hesap.com Antalyaspor maçına göre kadroda biri zorunlu 4 değişikliğe gitti.
Fink; UEFA listesinde yer almayan Yalçın Kayanın yanı sıra Mouandilmadji, Soner Gönül ve kaleci İrfan Can Eğribayat yerine ilk 11'de kaleci Okan Kocuk, Logi Tomasson, Zeki Yavru ve Assoumou'ya görev verdi.
SAMSUNSPOR'UN 11'İ
Kırmızı-beyazlı ekip sahaya şu 11'le çıktı: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou, Holse, Ndiaye
Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Efe Berat Törüz, Celil Yüksel, Mouandilmadji, Enes Albak, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Ceesay yer aldı.
5 EKSİK
Samsunspor'da sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Emre Kılınç bu karşılaşmada forma giyemedi. Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Yalçın Kayan ile Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.
GURBETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ
Shkendija – Samsunspor mücadelesine tribünlerde gurbetçilerin ilgisi dikkat çekti. Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen taraftarlar da tribünde yer aldı.
Samsunspor'u destekleyen yaklaşık 1500 kırmızı-beyazlı taraftar, misafir tribününü tamamen doldurdu. Üsküp'te bir meydanda toplanan taraftarlar, sloganlar eşliğinde stadyuma geçti. Ev sahibi ekip Shkendija'nın tribün desteğinin ise sınırlı kaldığı görüldü.