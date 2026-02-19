KF Shkendija - Samsunspor | CANLI
Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, son 16 play-off turu ilk maçında KF Shkendija'ya konuk oluyor. Kırmızı beyazlılar, zorlu randevudan galip ayrılarak Samsun'daki mücadele öncesi avantaj yakalamak amacında. KF Shkendija - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Kuzey Makedonya'daki KF Shkendija ile karşılaşıyor.
- Alman teknik direktör Thorsten Fink, Samsunspor'daki ilk resmi maçına çıkıyor.
- Samsunspor, Konferans Ligi lig/grup aşamasını 12'nci sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi.
- Cherif Ndiaye, Jaures Assoumou ve kaleci İrfan Can Eğribayat UEFA listesine eklendi.
- Elayis Tavsan, Yalçın Kayan, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa maçta forma giyemeyecek.
Samsunspor, Kuzey Makedonya'da KF Shkendija ile karşılaşıyor.
İLK 11'LER
KFShkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meliqi, Webster, Ramadani, Alhassan, Tamba, Zejnullai, Spahiu, Ibraimi.
Samsunspor:Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye.
KONFERANS LİGİ'Nİ 12'NCİ SIRADA BİTİRDİ
Kırmızı-beyazlı ekip, 27 yıl sonra yeniden boy gösterdiği Avrupa arenasında bu sezon 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Karadeniz temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaştı. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybeden Samsunspor, sahasındaki rövanşta 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda etti ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.
Konferans Ligi lig/grup aşamasına iyi başlayan kırmızı-beyazlılar; Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ardından Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans karşısında da 3-0'lık galibiyetler elde etti. Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsun ekibi, AEK karşısında sahasında 2-1 mağlup oldu. Son maçta ise Mainz 05'e 2-0 yenilerek lig/grup aşamasını 12'nci sırada tamamladı ve play-off turuna kaldı.
Samsunspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 26 gol kaydeden kırmızı-beyazlılar, kalesinde 20 gol gördü.
FINK TAKIMIN BAŞINDAKİ İLK MAÇINA ÇIKIYOR
Teknik direktör Thomas Reis ile yolların ayrılmasının ardından Samsunspor, Alman teknik adam Thorsten Fink ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Shkendija karşılaşmasına takımı hazırlayan Fink, bu müsabakayla birlikte yeni görevindeki ilk resmi maçına çıkıyor.
UEFA LİSTESİNE 3 FUTBOLCU EKLENDİ
Konferans Ligi lig/grup aşamasında statü gereği forma giyemeyen Cherif Ndiaye ile yeni transferler Jaures Assoumou ve kaleci İrfan Can Eğribayat, UEFA listesine dahil edildi.
Samsunspor'da Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan statü gereği, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ise sakatlıkları nedeniyle Shkendija maçında forma giyemeyecek.