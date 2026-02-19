KF Shkendija - Samsunspor | CANLI

KONFERANS LİGİ'Nİ 12'NCİ SIRADA BİTİRDİ

Kırmızı-beyazlı ekip, 27 yıl sonra yeniden boy gösterdiği Avrupa arenasında bu sezon 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Karadeniz temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaştı. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybeden Samsunspor, sahasındaki rövanşta 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda etti ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Konferans Ligi lig/grup aşamasına iyi başlayan kırmızı-beyazlılar; Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ardından Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans karşısında da 3-0'lık galibiyetler elde etti. Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsun ekibi, AEK karşısında sahasında 2-1 mağlup oldu. Son maçta ise Mainz 05'e 2-0 yenilerek lig/grup aşamasını 12'nci sırada tamamladı ve play-off turuna kaldı.

Samsunspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 26 gol kaydeden kırmızı-beyazlılar, kalesinde 20 gol gördü.