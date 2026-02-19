Dusan Vlahovic'in önceliği Barcelona
İtalyan devi Juventus ile yollarını ayırmak isteyen Dusan Vlahovic, rotasını belirledi. Sırp forvet, İspanyol temsilcisi Barcelona'ya daha sıcak bakıyor. Adı daha önce Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan golcü futbolcu eğer anlaşma sağlayamazsa farklı takımlarla masaya oturacak.
Tuttosport'un haberine göre Juventus'un Sırp forveti Dušan Vlahović, yaz transfer dönemi planlamasında önceliğini Barcelona olarak belirledi. 26 yaşındaki golcü, kulüpte Robert Lewandowski sonrası dönemin en güçlü adayları arasında gösterildi.
Torino temsilcisiyle yürütülen sözleşme uzatma görüşmelerinde ilerleme sağlanamadığı, bu durumun da Vlahović'i Avrupa piyasasında "serbest kalma ihtimali" en çok konuşulan isimlerden biri haline getirdiği aktarıldı. Mevcut kontratın sonuna yaklaşılması, olası bir ayrılıkta bonservis yükünü azaltması nedeniyle Barcelona cephesinde dikkatle takip edildi.
BARÇA'DA HALEF ARAYIŞI
Barcelona'da sportif yapılanmanın başındaki Deco, golcü geleneğini sürdürecek yeni isim için çalışmalarını sürdürürken; kulübün maaş bütçesi ve finansal dengelerinin, yüksek profilli bir transferde belirleyici olacağı vurgulandı.
Yönetimin öncelikli hedeflerinden birinin Julián Álvarez olduğu bilinirken, Arjantinli yıldız için çıkması muhtemel bonservis bedelinin süreci zorlaştırdığı ifade edildi. Bu tablo, kontrat şartları nedeniyle Vlahović'i daha ulaşılabilir bir opsiyon konumuna taşıdı.
Vlahović klasik bir "9 numara" profili çizse de Barcelona yönetiminin hücum hattında daha hareketli ve çok yönlü bir yapı üzerine de düşündüğü kaydedildi. Buna karşın Sırp golcünün fizik gücü ve ceza sahası etkinliğinin, Lewandowski sonrası geçişte "daha güvenli" bir tercih olarak görüldüğü belirtildi.
"ÖNCE BARÇA" POLİTİKASI
Haberde, Vlahović'in menajerlerine diğer kulüplerle temas kurulmadan önce Barcelona ile görüşme talimatı verdiği ileri sürüldü. Bu yaklaşımın, oyuncunun La Liga'da forma giyme isteğini net biçimde ortaya koyduğu değerlendirmesi yapıldı.
Premier Lig'den ilgi bulunduğu iddia edilse de Sırp forvet için ilk sıraya Barcelona'nın yazıldığı aktarıldı. Katalan ekibinden beklediği adım gelmezse, Juventus'la yeni sözleşme görüşmelerine kapıyı tamamen kapatmayacağı; ayrıca farklı liglerden seçenekleri de masada tutacağı ifade edildi.
KRİTİK HAFTALAR
Mart ayı yaklaşırken hem oyuncu hem kulüp adına kritik bir döneme girildi. Juventus'un ya sözleşme yenileme konusunda somut adım atacağı ya da Vlahović'in ayrılık ihtimalinin güç kazanacağı belirtildi. Barcelona tarafında ise yaz dönemine kadar ana hedef konusunda net karar verilmesinin planlandığı aktarıldı.
Ancak bu stratejinin risk taşıdığı da not düşüldü: Barcelona geç kalırsa hızlı hareket eden rakiplerin Vlahović dosyasında avantaj yakalayabileceği, erken hamlenin ise Álvarez gibi alternatif hedefler için finansal esnekliği azaltabileceği ifade edildi.
Transfer satrancında taşlar yerinden oynarken, Vlahović'in "önce Barça" mesajının yazın en sıcak dosyalarından birini şimdiden şekillendirdiği yorumuna yer verildi.