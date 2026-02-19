Dusan Vlahovic'in önceliği Barcelona

KRİTİK HAFTALAR

Mart ayı yaklaşırken hem oyuncu hem kulüp adına kritik bir döneme girildi. Juventus'un ya sözleşme yenileme konusunda somut adım atacağı ya da Vlahović'in ayrılık ihtimalinin güç kazanacağı belirtildi. Barcelona tarafında ise yaz dönemine kadar ana hedef konusunda net karar verilmesinin planlandığı aktarıldı.

Ancak bu stratejinin risk taşıdığı da not düşüldü: Barcelona geç kalırsa hızlı hareket eden rakiplerin Vlahović dosyasında avantaj yakalayabileceği, erken hamlenin ise Álvarez gibi alternatif hedefler için finansal esnekliği azaltabileceği ifade edildi.

Transfer satrancında taşlar yerinden oynarken, Vlahović'in "önce Barça" mesajının yazın en sıcak dosyalarından birini şimdiden şekillendirdiği yorumuna yer verildi.