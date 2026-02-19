Bosna Hersek'te şok! Zrinjski Mostar - Crystal Palace: 1-1 | MAÇ SONUCU

Stadium Bijeli Brijeg'de oynanan mücadelede konuk ekip, 44. dakikada Ismaila Sarr'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi Zrinjski Mostar ise 55. dakikada Karlo Abramovic ile skoru eşitledi.

MUHTEMEL RAKİPLER

İki ekip, 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmeyi geçen takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Mainz veya AEK Larnaca ile eşleşecek.