Atletico Madrid Galatasaray'ın gözdesi Ederson'u istiyor!
Galatasaay'ın uzun süre gündeminde yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen Ederson için Atletico Madrid devreye girdi. İspanyol temsilcisi, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
spanya'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'in, yaz transfer döneminde orta saha hattına takviye planı kapsamında Atalanta forması giyen Ederson dos Santos ile ilgilendiği ortaya çıktı. Kulübün sportif direktörü Mateu Alemany, Marca'ya yaptığı açıklamada bu ilgiyi doğruladı.
Alemany, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transfer listesinde yer aldığını belirtirken, "Elimizdeki iyi oyuncular listesine bir isim daha" sözlerini kullandı.
OCAK AYINDA GİRİŞİM SONUÇ VERMEDİ
Atletico Madrid'in Ederson için ocak transfer döneminde de hamle yaptığı ancak Atalanta'nın oyuncuyu bırakmadığı aktarıldı. İddialara göre kırmızı-beyazlılar, sözleşmesinin bitimine 18 ay kalan futbolcu için 35–40 milyon euro bandında teklif sundu. Bu süreçte merkez orta saha bölgesi için Rodrigo Mendoza ve Obed Vargas transferleri tercih edildi.
Marca'ya yapılan değerlendirmede Ederson'un, kulüpteki diğer hedeflerin yanında bir seçenek olarak durduğu ifade edildi. Yaz döneminde gelecek tekliflerin yeniden masaya yatırılması da gündeme geldi.
GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ
Ederson'un adı daha önce Galatasaray ile de anıldı. 21 Ocak'ta Athletic Bilbao maçı öncesi basına konuşan Brezilyalı futbolcu, Atletico Madrid iddialarıyla ilgili olarak, "İspanya gibi başka ülkelerde adım geçiyorsa bu iyi oynadığım içindir, bu beni mutlu ediyor. Umarım böyle devam eder" açıklamasını yaptı.
Ederson, fiziksel ve zihinsel açıdan iyi durumda olduğunu, sezon başında yaşadığı sorunları geride bıraktığını ve özgüvenini yeniden kazandığını vurguladı. Hedef olarak da Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da takımın yükselişini sürdürmesini işaret etti.