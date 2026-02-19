Atletico Madrid Galatasaray'ın gözdesi Ederson'u istiyor!

spanya'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'in, yaz transfer döneminde orta saha hattına takviye planı kapsamında Atalanta forması giyen Ederson dos Santos ile ilgilendiği ortaya çıktı. Kulübün sportif direktörü Mateu Alemany, Marca'ya yaptığı açıklamada bu ilgiyi doğruladı.

Ederson Galatasaray'ın uzun süre gündeminde yer aldı (Fotoğraf: EPA)

OCAK AYINDA GİRİŞİM SONUÇ VERMEDİ

Atletico Madrid'in Ederson için ocak transfer döneminde de hamle yaptığı ancak Atalanta'nın oyuncuyu bırakmadığı aktarıldı. İddialara göre kırmızı-beyazlılar, sözleşmesinin bitimine 18 ay kalan futbolcu için 35–40 milyon euro bandında teklif sundu. Bu süreçte merkez orta saha bölgesi için Rodrigo Mendoza ve Obed Vargas transferleri tercih edildi.

Marca'ya yapılan değerlendirmede Ederson'un, kulüpteki diğer hedeflerin yanında bir seçenek olarak durduğu ifade edildi. Yaz döneminde gelecek tekliflerin yeniden masaya yatırılması da gündeme geldi.