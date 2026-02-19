A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek hayatını kaybetti
A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.
PIONTEK'İN TÜRKİYE KARİYERİ
Danimarka Millî Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılma kararı alan teknik adam, Şubat 1990'da Türkiye Millî Futbol Takımı ile anlaşma sağladı. Resmî olarak göreve başlaması nisan ayının sonunu buldu. Bu süreçte, 11 Nisan 1990'da Danimarka'nın başındaki son maçına Türkiye karşısında çıktı ve hazırlık maçını 1-0 kazandı. Türkiye Millî Takımı'nın başındaki ilk karşılaşmasını ise 27 Mayıs 1990'da İzmir'de, İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan ve golsüz sona eren hazırlık maçında yaşadı.
Bu karşılaşmayla başlayan dönemde, Piontek yönetimindeki ilk 15 maçta galibiyet elde edilemedi. Bu serinin içinde 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme müsabakaları da yer aldı. Türkiye, söz konusu elemelerde oynadığı 6 maçın tamamını kaybederken yalnızca son eleme maçında İrlanda'ya karşı 1 gol bulabildi. Sonuçlar, millî takım tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden biri olarak kayda geçse de eleme sürecinin ardından görevine devam etti.
Piontek'in Türkiye ile ilk galibiyeti 25 Mart 1992'de Lüksemburg karşısında alınan 3-2'lik sonuçla geldi. Bu galibiyetin ardından oynanan üç hazırlık maçında iki kez kazanmayı başardı. Ancak 1994 FIFA Dünya Kupası elemelerinde tablo yeniden ağırlaştı. Türkiye, 7 maçlık eleme sürecinde San Marino'ya karşı alınan 1 galibiyet ve 1 beraberlik dışında kalan karşılaşmaları kaybetti. 28 Nisan 1993'te Norveç'e karşı alınan mağlubiyetin ardından görevden ayrılması yönünde baskı arttı ve süreç bu maç sonrasında sonlandı.
Görev süresi boyunca altyapıdan oyuncu kazanımına önem verdi. İlk maçında Tugay Kerimoğlu'na şans tanımasının ardından birçok isim de millî takım havuzuna dahil edildi.
Türkiye'de kalmayı sürdüren teknik adam, 15 Haziran 1993'te Bursaspor'un başına geçti. 29 Ağustos 1993'te Trabzonspor ile alınan beraberlikle başlayan Bursaspor dönemi beklenen ivmeyi yakalayamadı. İlk galibiyetini altıncı haftada Gençlerbirliği karşısında aldı. 11. haftada yaşanan Samsunspor yenilgisinin ardından 22 Kasım 1993'te görevine son verildi. Bu süreçte 11 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebildi.