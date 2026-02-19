A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek hayatını kaybetti

A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

PIONTEK'İN TÜRKİYE KARİYERİ

Danimarka Millî Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılma kararı alan teknik adam, Şubat 1990'da Türkiye Millî Futbol Takımı ile anlaşma sağladı. Resmî olarak göreve başlaması nisan ayının sonunu buldu. Bu süreçte, 11 Nisan 1990'da Danimarka'nın başındaki son maçına Türkiye karşısında çıktı ve hazırlık maçını 1-0 kazandı. Türkiye Millî Takımı'nın başındaki ilk karşılaşmasını ise 27 Mayıs 1990'da İzmir'de, İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan ve golsüz sona eren hazırlık maçında yaşadı.

Bu karşılaşmayla başlayan dönemde, Piontek yönetimindeki ilk 15 maçta galibiyet elde edilemedi. Bu serinin içinde 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme müsabakaları da yer aldı. Türkiye, söz konusu elemelerde oynadığı 6 maçın tamamını kaybederken yalnızca son eleme maçında İrlanda'ya karşı 1 gol bulabildi. Sonuçlar, millî takım tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden biri olarak kayda geçse de eleme sürecinin ardından görevine devam etti.