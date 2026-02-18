Vincenzo Montella'dan Uluslar Ligi ve Dünya Kupası açıklaması

Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'nin en üst seviyesinde oynayacak olmalarının kendilerini sevindirdiğini söyledi (AA)

"OYUNCULARI MUTLU GÖRMEK BENİ GURURLANDIRIYOR"

"Çok önemli bir takıma sahibiz ve bir hoca olarak, kısa süre olsa bile Milli Takım'a geldiğimde oyuncuları mutlu görmek beni çok gururlandırıyor. Bu takım ruhuyla devam etmek istiyoruz."

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

"Uluslar Ligi A seviyesinde mücadele edeceğimiz için gururluyuz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şu anki odak noktamız tamamen mart ayındaki play-off maçlarımız, o yüzden öncelikli hedefimiz Dünya Kupası. Mircea Lucescu için geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kendisiyle özel bir ilişkimiz var; çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir hoca. Romanya maçında yetenekli bir kadroya karşı oynayacağız. Ancak mart ayına yüzde 100 hazır gelmemiz gerekiyor ve en iyisini yapabilecek durumda olacağız."