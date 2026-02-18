Şampiyonlar Ligi'nde olaylı maç! Benfica - Real Madrid karşılaşmasına ırkçılık gölgesi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada Vinicius Junior’ın golü sonrası yaşananlar maça damga vurdu. Irkçı tezahürat iddiası nedeniyle oyun yaklaşık 10 dakika durdu. Karşılaşmayı Real Madrid 1-0 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadelenin 51. dakikasında Vinicius Junior'ın attığı golle Real Madrid deplasmanda 1-0 öne geçti. Gol sonrası yaptığı sevinç nedeniyle Brezilyalı futbolcu sarı kart gördü.
IRKÇILIK İDDİASI NEDENİYLE OYUN DURDU
52. dakikada Vinicius Junior, tribünlerden kendisine yönelik ırkçı tezahüratlar yapıldığını belirterek hakeme tepki gösterdi. Fransız hakem François Letexier karşılaşmayı durdurdu.
Vinicius, hakeme Benfica oyuncusu Prestianni'nin kendisine "maymun" dediğini iletti. Olayın ardından maç yaklaşık 10 dakika durdu ve daha sonra yeniden başladı.
MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın 85. dakikasında itirazları nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Portekizli teknik adam rövanş maçında takımının başında yer alamayacak.
MAÇ 1-0 TAMAMLANDI
Karşılaşmada Vinicius Junior'ın golü dışında başka gol olmadı. Real Madrid sahadan 1-0 galip ayrıldı.
ARDA GÜLER 86 DAKİKA SAHADA
Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 86 dakika sahada kaldı ve yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması gelecek hafta İspanya'da oynanacak.