Şampiyonlar Ligi'nde olaylı maç! Benfica - Real Madrid karşılaşmasına ırkçılık gölgesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadelenin 51. dakikasında Vinicius Junior'ın attığı golle Real Madrid deplasmanda 1-0 öne geçti. Gol sonrası yaptığı sevinç nedeniyle Brezilyalı futbolcu sarı kart gördü.

IRKÇILIK İDDİASI NEDENİYLE OYUN DURDU

52. dakikada Vinicius Junior, tribünlerden kendisine yönelik ırkçı tezahüratlar yapıldığını belirterek hakeme tepki gösterdi. Fransız hakem François Letexier karşılaşmayı durdurdu.

Vinicius, hakeme Benfica oyuncusu Prestianni'nin kendisine "maymun" dediğini iletti. Olayın ardından maç yaklaşık 10 dakika durdu ve daha sonra yeniden başladı.