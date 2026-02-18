PSG Monaco deplasmanında geri döndü
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında PSG, deplasmanda Monaco’yu 3-2 mağlup etti. Fransız temsilcisi, rövanş öncesi avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk karşılaşmasında Monaco ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Louis II Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 3-2 kazandı.
MONACO HIZLI BAŞLADI
Ev sahibi ekip, 1. dakikada Folarin Balogun'un golüyle öne geçti. 18. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Balogun, farkı ikiye çıkardı.
PSG İLK YARIDA DENGELEDİ
Oyuna sonradan dahil olan Desire Doue, 29. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Achraf Hakimi 41. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. PSG'de Vitinha ise 22. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
DOUE GALİBİYETİ GETİRDİ
İkinci yarıda Monaco, 48. dakikada Aleksandr Golovin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. PSG'de Desire Doue, 67. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain rövanş öncesi avantaj yakaladı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak.