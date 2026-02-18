PSG Monaco deplasmanında geri döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk karşılaşmasında Monaco ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Louis II Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 3-2 kazandı.

MONACO HIZLI BAŞLADI

Ev sahibi ekip, 1. dakikada Folarin Balogun'un golüyle öne geçti. 18. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Balogun, farkı ikiye çıkardı.