Patrik Schick turu müjdeledi! Olympiakos - Bayer Leverkusen: 0-2 | MAÇ SONUCU
Avrupa kıtasının kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Play-off Turu ilk maçları tamamlandı. Atina'da karşılaşmaların adreslerinden biri oldu. Bayer Leverkusen, deplasmanda Olympiakos'u Patrik Schick'in 2 golüyle devirdi.
Bayer Leverkusen, Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-off Turu ilk maçında Olympiakos'u 2-0 yendi.
Mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi. İkinci yarıda dakikalar 60'ı gösterirken Patrick Schick konuk takımı öne geçirdi. 3 dakika sonra da farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşma 2-0 sona erdi
Alman temsilcisi, 24 Şubat't a evinde oynayacağı rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.