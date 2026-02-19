İtalyanlar Norveç'te dondu! Bodo Glimt - Inter: 3-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın ilk golünü 20. dakikada Sondre Fet kaydetti ve ev sahibi öne geçti. 30'da bu kez sahneye Francesco Pio Esposito çıkarak skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci devrede dakikalar 61'i gösterirken Jens Petter Hauge Norveç temsilcisinin bir kez daha üstünlüğü yakalamasını sağladı. Son sözü ise Kasper Hogh söyledi. Maç 3-1 bitti.

Rövanş mücadelesi 24 Şubat'ta Milano'da oynanacak.