Halil Umut Meler Dinamo Zagreb - Genk maçını yönetecek

Karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Cihan Aydın görev yapacak.

Halil Umut Meler son olarak Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini yönetmişti (AA)

VAR ODASINDA İSVİÇRE İMZASI

Karşılaşmanın VAR görevini İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Fedayi San üstlenecek. AVAR koltuğunda ise Onur Özütoprak yer alacak. Böylece mücadelede hem saha içi karar mekanizması hem de video yardımcı hakem süreçleri, belirlenen ekiplerle birlikte yürütülecek.