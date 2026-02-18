Halil Umut Meler Dinamo Zagreb - Genk maçını yönetecek
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Halil Umut Meler, Dinamo Zagreb ile KRC Genk arasında oynanacak kritik karşılaşmada düdük çalacak. Mücadele, Zagreb’deki Stadion Maksimir’de 19 Şubat 2026 Perşembe günü TSİ 20.45’te başlayacak.
Giriş Tarihi:
Karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Cihan Aydın görev yapacak.
VAR ODASINDA İSVİÇRE İMZASI
Karşılaşmanın VAR görevini İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Fedayi San üstlenecek. AVAR koltuğunda ise Onur Özütoprak yer alacak. Böylece mücadelede hem saha içi karar mekanizması hem de video yardımcı hakem süreçleri, belirlenen ekiplerle birlikte yürütülecek.