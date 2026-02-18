Gören bir daha bakıyor! Kenan Yıldız'ın duvar kağıdı gündem oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus’u ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti. Karşılaşma sonrasında ise Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdı, tribünlerden soyunma odasına uzanan gündemin en dikkat çeken detaylarından biri haline geldi.
Sarı-kırmızılılar, Juventus'u konuk ettiği maçta 5 golle farklı kazandı. İki ekip, resmi maçlarda 7. kez karşı karşıya gelirken Galatasaray'ın bu randevularda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulundu. İstanbul'daki eşleşmelerde yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Juventus'a karşı iç sahadaki serisini de sürdürdü.
KENAN YILDIZ BEKLENEN ETKİYİ VEREMEDİ
Milli futbolcu, Galatasaray'a karşı ilk kez rakip olurken sahada beklenen skor katkısını üretemedi. Maç bitiminde stadyumdan ayrıldığı anlarda çekilen görüntülerde, Kenan Yıldız'ın telefon ekranı sosyal medyada kısa sürede dolaşıma girdi.
DUVAR KAĞIDI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Paylaşılan görüntülerde duvar kağıdında Kâbe fotoğrafının yer aldığı görüldü. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nden bir ayete de duvar kağıdında yer verildi. Görseldeki meal şu şekilde aktarıldı: "Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin!"
PİYASA DEĞERİ VE SEZON KARNESİ
Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değerinin 75 milyon euro seviyesinde gösterildiği belirtildi. Sözleşmesinin 2030 yılına kadar devam ettiği ifade edilen 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 34 maçta 9 gol ve 8 asistlik katkı verdi.