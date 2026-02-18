Gören bir daha bakıyor! Kenan Yıldız'ın duvar kağıdı gündem oldu

Sarı-kırmızılılar, Juventus'u konuk ettiği maçta 5 golle farklı kazandı. İki ekip, resmi maçlarda 7. kez karşı karşıya gelirken Galatasaray'ın bu randevularda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulundu. İstanbul'daki eşleşmelerde yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Juventus'a karşı iç sahadaki serisini de sürdürdü.

DUVAR KAĞIDI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan görüntülerde duvar kağıdında Kâbe fotoğrafının yer aldığı görüldü. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nden bir ayete de duvar kağıdında yer verildi. Görseldeki meal şu şekilde aktarıldı: "Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin!"