Gianni Infantino ırkçılığa tepki gösterdi!

Infantino, mesajında sporun ve toplumun ırkçılığa kapalı olması gerektiğinin altını çizdi. Açıklamasında, sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtirken; futbolun, ırkçılık ve her türlü ayrımcılığın mağdurlarıyla dayanışma içinde olacağını da ifade etti. Infantino, "Irkçılığa hayır" mesajını yineleyerek tüm paydaşlara harekete geçme çağrısı yaptı.

Vinicius Junior Benfica maçında ırkçılığa maruz kaldı (Fotoğraf: AA)

LETEXIER'E PROTOKOL TEŞEKKÜRÜ

FIFA Başkanı ayrıca, karşılaşmanın hakemi François Letexier'in, ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye sokmak için kol hareketi kullanmasını da öne çıkardı. Infantino, maç yönetimi sırasında atılan bu adımın, sahada ve tribünde ayrımcılığa karşı refleks geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek hakemi tebrik etti.

FUTBOLDA SIFIR TOLERANS ÇİZGİSİ

Infantino'nun açıklaması, futbolun en üst düzeyinde "sıfır tolerans" yaklaşımının sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Verilen mesaj, yalnızca saha içini değil; tribün güvenliği, disiplin süreçleri ve toplumsal farkındalık başlıklarını da doğrudan ilgilendiren bir çerçeve çizdi.