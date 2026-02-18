Gianni Infantino ırkçılığa tepki gösterdi!
FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada, Vinicius Junior’a ırkçılık yapıldığı iddiası üzerine bir açıklama yaptı. Infantino, yaşanan olay nedeniyle üzüntüsünü paylaştı ve futbolun her düzeyinde ayrımcılığa karşı net bir duruş gerektiğini vurguladı.
Infantino, mesajında sporun ve toplumun ırkçılığa kapalı olması gerektiğinin altını çizdi. Açıklamasında, sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtirken; futbolun, ırkçılık ve her türlü ayrımcılığın mağdurlarıyla dayanışma içinde olacağını da ifade etti. Infantino, "Irkçılığa hayır" mesajını yineleyerek tüm paydaşlara harekete geçme çağrısı yaptı.
LETEXIER'E PROTOKOL TEŞEKKÜRÜ
FIFA Başkanı ayrıca, karşılaşmanın hakemi François Letexier'in, ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye sokmak için kol hareketi kullanmasını da öne çıkardı. Infantino, maç yönetimi sırasında atılan bu adımın, sahada ve tribünde ayrımcılığa karşı refleks geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek hakemi tebrik etti.
FUTBOLDA SIFIR TOLERANS ÇİZGİSİ
Infantino'nun açıklaması, futbolun en üst düzeyinde "sıfır tolerans" yaklaşımının sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Verilen mesaj, yalnızca saha içini değil; tribün güvenliği, disiplin süreçleri ve toplumsal farkındalık başlıklarını da doğrudan ilgilendiren bir çerçeve çizdi.