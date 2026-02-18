Formula 1 yeniden Türkiye'ye geliyor! İmzalar an meselesi

Yeni dönemde Formula 1'in rotasyon sistemine geçmesi planlanırken, bazı Grand Prix'lerin dönüşümlü şekilde takvimde yer alacağı model öne çıktı. Son olarak Circuit de Barcelona-Catalunya yarışının Circuit de Spa-Francorchamps ile dönüşümlü düzenleneceğinin gündeme gelmesi, Türkiye için takvim kapısını yeniden aralayan gelişmeler arasında değerlendirildi.

Formula 1'de yeni sezon öncesi test sürüşleri başladı (AA)

Motorsport Türkiye'nin haberine göre; FIA, Formula 1 yönetimi ve Türkiye tarafı arasındaki görüşmeler büyük ölçüde tamamlandı. Tarafların henüz resmi imzayı atmadığı, ancak anlaşmanın formalite aşamasına geldiği aktarıldı.

Bu çerçevede 2027 sezonunda İstanbul'da bir yarışın takvimde yer alması bekleniyor. Resmi sürecin, imza ve F1'in nihai yarış takvimini açıklamasıyla netleşmesi öngörülüyor.