Fenerbahçe Bekoyarı finalde Türk Telekom ile eşleşti
Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek finalinde Erokspor’u yendi. Son şampiyon yarı finalde Türk Telekom ile eşleşti.
Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko çeyrek finalde deplasmanda karşılaştığı Erokspor'u 83-76 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyrek 18-18 eşitlikle sona erdi. 2. çeyrekte ev sahibine göre hücumda daha etkin görünen konuk takım soyunma odasına 44-39 üstün giden taraf oldu. Başa baş geçen karşılaşmanın 3. çeyreğini de 63-55 önde kapatan Sarı-Lacivertliler son 10 dakikada da aradaki farkı koruyarak salondan galip ayrıldı. Fenerbahçe'de Nando De Colo 20 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.Yarı finalde Türk Telekom ile eşleşen Sarı- Lacivertliler rakibiyle cuma günü kozlarını paylaşacak.
TELEKOM'UN 100'Ü GÜLÜYOR
Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Türk Telekom ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom ev sahibi olduğu karşılaşmadan 100-77'lik skorla galip ayrıldı ve turnuvada yarı final biletini kaptı. İlk çeyreği 18-17 önde geçen ev sahibi, soyunma odasına da 51-37 üstün gitti. 3. çeyrekte de aradaki farkı koruyan ev sahibi son 10 dakikaya 79-58 önde giren taraf oldu. Son çeyrekte de hücumdaki etkinliğini sürdüren Türk Telekom maçı 23 sayı farkla kazandı.
A SPOR'DA BÜYÜK HEYECAN
Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak 2 maç ile tamamlanacak. Saat 18.00'de Bursa'da Tofaş, Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu maçın heyecanı A Spor ekranlarında yaşanacak. Saatler 20.30'u gösterdiğinde de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak. Bu maç da A Spor'dan naklen yayımlanacak. Zorlu karşılaşmalarda rakiplerini eleyen takımlar yarı finale yükselecek.