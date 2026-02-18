Fenerbahçe Bekoyarı finalde Türk Telekom ile eşleşti

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko çeyrek finalde deplasmanda karşılaştığı Erokspor'u 83-76 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyrek 18-18 eşitlikle sona erdi. 2. çeyrekte ev sahibine göre hücumda daha etkin görünen konuk takım soyunma odasına 44-39 üstün giden taraf oldu. Başa baş geçen karşılaşmanın 3. çeyreğini de 63-55 önde kapatan Sarı-Lacivertliler son 10 dakikada da aradaki farkı koruyarak salondan galip ayrıldı. Fenerbahçe'de Nando De Colo 20 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.Yarı finalde Türk Telekom ile eşleşen Sarı- Lacivertliler rakibiyle cuma günü kozlarını paylaşacak.

TELEKOM'UN 100'Ü GÜLÜYOR

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Türk Telekom ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom ev sahibi olduğu karşılaşmadan 100-77'lik skorla galip ayrıldı ve turnuvada yarı final biletini kaptı. İlk çeyreği 18-17 önde geçen ev sahibi, soyunma odasına da 51-37 üstün gitti. 3. çeyrekte de aradaki farkı koruyan ev sahibi son 10 dakikaya 79-58 önde giren taraf oldu. Son çeyrekte de hücumdaki etkinliğini sürdüren Türk Telekom maçı 23 sayı farkla kazandı.

A SPOR'DA BÜYÜK HEYECAN

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak 2 maç ile tamamlanacak. Saat 18.00'de Bursa'da Tofaş, Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu maçın heyecanı A Spor ekranlarında yaşanacak. Saatler 20.30'u gösterdiğinde de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak. Bu maç da A Spor'dan naklen yayımlanacak. Zorlu karşılaşmalarda rakiplerini eleyen takımlar yarı finale yükselecek.