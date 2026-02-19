Ertelemenin galibini Mikautadze belirledi! Levante - Villarreal: 0-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın uzun bölümünde denge bozulmazken Villarreal, 57. dakikada sonuca gitti. Konuk ekibin hücumunda ceza sahası çevresinde oluşan pozisyonda topu önünde bulan Georges Mikautadze, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı ve Villarreal'i öne geçirdi. Kalan dakikalarda Levante'nin beraberlik arayışı skoru değiştirmedi.

PUAN DURUMU NETLEŞTİ

Bu sonuçla Villarreal puanını 48'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Levante ise 18 puanda kaldı ve alt sıralardan uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Villarreal, gelecek hafta sahasında Valencia ile karşılaşacak. Levante ise deplasmanda Barcelona'nın konuğu olacak.