Dortmund Atalanta karşısında hata yapmadı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında Atalanta’yı 2-0 mağlup etti. Alman temsilcisi rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Atalanta karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund 2-0 kazandı.
DORTMUND GOLLE BAŞLADI
Alman temsilcisi maça hızlı başladı. 3. dakikada Sehrou Guirassy'nin golüyle öne geçen Dortmund, erken golle oyunun kontrolünü eline aldı.
FARK İKİYE ÇIKTI
Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 42. dakikada Maximilian Beier'in kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarıyı iki farklı üstünlükle tamamladı.
SALİH ÖZCAN SÜRE ALMADI
Milli futbolcu Salih Özcan mücadeleye yedek kulübesinde başladı ancak teknik heyet tarafından oyuna dahil edilmedi.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund rövanş öncesi avantajı cebine koydu. İki ekip, 25 Şubat'ta İtalya'da oynanacak karşılaşmada yeniden karşı karşıya gelecek.