Club Brugge - Atletico Madrid: 3-3 | Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu

Mücadelenin 8. dakikasında Julian Alvarez konuk takımı penaltıdan 1-0 öne geçirdi. 45'te ise Ademola Lookman, farkı ikiye çıkaran isim oldu ve ilk devre 2-0 sona erdi.

İkinci devrede geri dönüşe imza atan ev sahibi ekip, 51'de Raphael Onyedika ve 60'ta da Nicolo Tresoldi ile eşitliği yakladı. 79. dakikada Joel Ordonez kendi ağlarını sarsıp İspanyolların bir kez daha öne geçmesini sağlarken 89'da Christos Tzolis, son sözü söyledi. Zorlu randevu 3-3 bitti.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki rövanş maçı 24 Şubat'ta oynanacak.