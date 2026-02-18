Bremer'in Galatasaray maçı öncesi durumu belli oldu

PODCAST CANLI YAYIN

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Galatasaray’a 5-2 mağlup olurken, karşılaşma içinde sakatlanıp oyuna devam edemeyen Gleison Bremer’in son durumu netleşti. Brezilyalı savunmacının maç sonrası yapılan kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Sambacı yıldız görev verilmesi halinde sahaya çıkabilecek.

Karşılaşma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Bremer, maçın ardından sağlık kontrollerinden geçirildi. Yapılan değerlendirmelerde oyuncunun durumunun endişe verecek bir seviyede olmadığı bilgisi öne çıktı.

COMO VE GALATASARAY PLANLAMASI

Juventus'un hafta sonu ligde oynayacağı Como karşılaşması ile gelecek hafta Galatasaray'la kozlarını paylaşacağı rövanş maçında Bremer'in kadro planlamasına dahil edilebileceği belirtildi. Teknik ekibin, oyuncuya görev verilip verilmeyeceği konusunda son kararı antrenman performansı ve maç günü değerlendirmesi sonrası vereceği kaydedildi.

BREMER'İN SEZON KARNESİ

Bu sezon Juventus formasıyla 20 resmi maçta süre alan Bremer, savunmadaki rolünün yanında skor katkısıyla da öne çıktı. Brezilyalı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atarken 2 asist üretti.

