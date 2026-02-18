PODCAST CANLI YAYIN

Azerbaycan'da Anthony Gordon'un gecesi! Karabağ - Newcastle United: 1-6 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-off Turu ilk maçında Newcastle United ile karşılaşan Karabağ, sahadan 6-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Azerbaycan temsilcisi rövanş için istediği sonucu alamadı. Anthony Gordon attığı 4 golle geceye damga vurdu.

Azerbaycan ekibi Karabağ, Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-off Turu ilk maçında Newcastle United ile karşılaştı. Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiliz temsilcisi 6-1 kazandı.

Maçın ilk golü 3. dakikada geldi ve Anthony Gordon ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. 8. dakikada Malick Thiaw farkı ikiye çıkaran isim oldu. Gordon 32, 33 ve 45'te sahneye çıkarak ilk yarının skorunu 5-0 olarak belirledi.

Karabağ evinde istediği sonucu alamadı (Fotoğraf: AA)

Dakikalar 54'ü gösterirken Elvin Caferquliyev, ev sahibi ekibin tek sayısını kaydetti. Son sözü ise 72'de Jacob Muphy söyledi.

St. James' Park'taki rövanş mücadelesi 24 Şubat tarihinde oynanacak.

