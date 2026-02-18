Arda Turan'ın yıldızları konuştu! "Belki bir gün Süper Lig'de oynayabilirim"

Newerton: "Açıkçası Ukrayna Ligi'nde oynayan hiçbir takım için bu kolay değil. Biz de işleri biraz olsun hafifletmeye çalışıyoruz. Savaşı sürekli düşünmemek için başka şeylere odaklanıyoruz."

Eguinaldo: "Çok zor, çünkü sürekli bunun hakkında konuşuyoruz ve ortada bir savaş var. Ailelerimiz yanımızda değil. Zamanımızı sadece takım arkadaşlarımızla geçiriyoruz. Otelde yaşıyoruz ve her zaman daha kötü bir şey olabileceğinden, savaşın yeniden şiddetlenebileceğinden korkuyoruz."

2) Bu zorlu süreçte hiç gitmekle kalmak arasında kaldığınız oldu mu? Shakhtar Donetsk'te devam etme kararınızda ne etkili oldu?

Eguinaldo: "Genel olarak korkuyla yaşıyoruz. Burası savaşta olan bir ülke ve her şey daha zor hale geliyor. Aileden, çocuklardan, kız arkadaştan, anneden… yani sevdiklerinizin yanınızda olmasından mahrumsunuz. Bu her zaman çok zor. Ancak kulüp bize tam destek veriyor. Böylece biz de kulübe, maçlara ve rekabete odaklanabiliyoruz."

Newerton:"Başlarda gitmeyi düşündüm. Çünkü buraya geldiğimde çok gençtim ve daha önce savaşın olduğu bir ülkede hiç bulunmamıştım. Çok korkuyordum, ailem de çok endişeliydi. Ama takım arkadaşlarımın desteği, Shakhtar için oynama isteğim ve tabii ki futbol… Bunlar bana güç verdi. Zamanla başka şeylere odaklanmaya başladım ve ayrılmak istemedim."

3) Ukrayna'daki maçlar seyircisiz oynanıyor, Avrupa maçlarında ise iç sahada oynayamıyorsunuz. Bu durum sizi yıpratıyor mu, yoksa takım içindeki bağı güçlendiriyor mu?

Eguinaldo: "Orada her zaman taraftarsız oynamak… Yani az sayıda taraftar bile olsa, bu her zaman çok güzel. Biz dolu tribünler önünde oynamayı seviyoruz. Taraftarın her dakika yanınızda olması, her galibiyette destek vermesi bambaşka bir duygu. Ukrayna'da oynamak ise her zaman zor. Çünkü stadyumlar çoğu zaman boş oluyor. Bu da insanın içine bir hüzün veriyor. Çünkü maç sonunda, özellikle galibiyet sonrası, insanların bizimle birlikte kutlamasını görmeyi gerçekten çok seviyoruz."

Newerton: "Bu durum futbolu çok etkiledi. Evet, herkes dolu tribünler önünde oynamayı hayal eder. O atmosfer tarif edilemez. Sahaya çıktığınızda, rakip statta bile tribünlerin dolu olması bambaşka bir duygu. Ama ben inanıyorum ki bir süre sonra her şey yeniden normale dönecek ve bunların hepsi geri gelecek."

4) Bu sezon Konferans Ligi'nde kazanılacak bir kupa, her şeye rağmen ayakta kalan bir kulüp ve bir halk için güçlü bir "ses" olabilir mi?

Eguinaldo: "Elbette. Bir şampiyonluk her zaman iyidir, özellikle de Konferans Ligi gibi bir organizasyonda. Bu, Ukrayna'da futbol oynayan herkes için bir 'haykırış' olur. Kulüp için de çok önemli bir kupa olur. Biz oyuncular içinse kariyerimize eklenecek değerli bir başarı… Önemli bir ünvan. Böylece başka kulüplere şampiyon ruhuyla gitmiş oluruz."

Newerton: "Bence olabilir. Sonuçta bu Avrupa'da üst düzey bir organizasyon. Böyle bir başarı herkes için çok iyi olur: kulüp için, bizim için ve Shakhtar taraftarları için."

5) Arda Turan bir röportajında "Antrenman sırasında sirenler çalıyor ve sığınaklara gidiyoruz" demişti. Sizin de unutamadığınız, sizi derinden etkileyen bir an yaşandı mı?

Eguinaldo: "Antrenman yaparken ya da maç oynanırken sirenler çalıp her şeyi durdurmak ve sığınağa gitmek zorunda kalmak her zaman çok kötü. Krivbas'a karşı oynadığımız bir maç bu yüzden ertelendi. Bu gerçekten çok yorucuydu. Yeniden gidip sadece 45 dakika oynamak zorunda kaldık. Üstelik o maç sırasında bir kez daha durdurulma yaşandı. Bu, dahil olan herkes için çok kötü bir durum. Özellikle de bu kadar büyük efor veren oyuncular için. Umarım bu savaş bir an önce biter ve hem futbol hem ülke yeniden olması gereken yerine döner. İnsanlar da hayatlarını normal şekilde yaşayabilir."

Newerton: "Evet, siren çaldığı için tamamlayamadığımız bir maç oldu. Soyunma odasında, yani sığınakta, sanırım üç saat kaldık. Sonrasında maça dönmek mümkün olmadı ve eve geri dönmek zorunda kaldık. O maç ancak beş ay sonra kaldığı yerden yeniden oynandı. Yaşanan her şey yüzünden bu durum hem çok yorucu, hem de insanı gerçekten yıpratan bir süreçti. Üstelik o rakibe karşı uzun yolculuğu da yeniden yapmak zorunda kaldık."