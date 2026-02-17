Ziraat Türkiye Kupası’nın heyecanı bugün başlıyor

Basketbol severler için heyecan dolu günler başlıyor. Erkekler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları, bugün başlayacak maçlarla izleyicilerle buluşuyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak maçlarda büyük bir şölen yaşanacak. Çeyrek finallerin açılışı, Ankara'da saat 18.00'de oynanacak Türk Telekom-Trabzonspor mücadelesiyle yapılacak. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Türk Telekom, Trabzonspor karşısında sahaya güçlü bir kadroyla çıkacak. Mücadele, iki takımın da kupa yolunda iddialı olduğunu gösteren kritik bir sınav niteliğinde olacak. Günün ikinci maçı ise İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak. Safiport Erokspor, dev bir rakip olan Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Fenerbahçe Beko, kupada son yılların en güçlü kadrosunu sahaya sürecek... Heyecan yarın saat 18.00'de Bursa'da TOFAŞ-Beşiktaş Gain mücadelesiyle sürecek. Günün ikinci karşılaşması ise saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Bahçeşehir Koleji, kupanın favorilerinden Anadolu Efes ile karşılaşacak.

