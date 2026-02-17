Xabi Alonso Marsilya'yı reddetti

PODCAST CANLI YAYIN

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’da teknik direktör arayışı hız kazandı. Roberto De Zerbi ile yollarını ayıran mavi-beyazlılar, İtalyan çalıştırıcının ayrılığının ardından gündemine Xabi Alonso’yu aldı ve temas kurdu. Ancak İspanyol çalıştırıcıdan beklenen yanıt gelmedi.

Yapılan görüşmelerde Xabi Alonso'nun Marsilya'dan gelen teklife sıcak bakmadığı ve öneriyi geri çevirdiği belirtildi. Böylece Marsilya'nın, yeni teknik direktör hamlesinde düşündüğü bu seçenek şimdilik sonuçsuz kaldı.

Xabi Alonso ve Arda Güler (AA)

REAL MADRID'DEN AYRILDI

Xabi Alonso, sezona Real Madrid'de başlamış, ocak ayında İspanyol devindeki görevinden ayrılmıştı. Marsilya'nın bu süreçte İspanyol teknik adamla temasa geçerek yeni dönem planlamasında önemli bir adım atmak istediği ancak beklediği dönüşü alamadığı ifade edildi.

