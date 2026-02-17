Xabi Alonso Marsilya'yı reddetti
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’da teknik direktör arayışı hız kazandı. Roberto De Zerbi ile yollarını ayıran mavi-beyazlılar, İtalyan çalıştırıcının ayrılığının ardından gündemine Xabi Alonso’yu aldı ve temas kurdu. Ancak İspanyol çalıştırıcıdan beklenen yanıt gelmedi.
Giriş Tarihi:
Yapılan görüşmelerde Xabi Alonso'nun Marsilya'dan gelen teklife sıcak bakmadığı ve öneriyi geri çevirdiği belirtildi. Böylece Marsilya'nın, yeni teknik direktör hamlesinde düşündüğü bu seçenek şimdilik sonuçsuz kaldı.
REAL MADRID'DEN AYRILDI
Xabi Alonso, sezona Real Madrid'de başlamış, ocak ayında İspanyol devindeki görevinden ayrılmıştı. Marsilya'nın bu süreçte İspanyol teknik adamla temasa geçerek yeni dönem planlamasında önemli bir adım atmak istediği ancak beklediği dönüşü alamadığı ifade edildi.