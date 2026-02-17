Üst üste 2. kez All Star’da yer alan ilk Türk oyuncu olan alperen ülkemizi gururlandırdı

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün üst üste 2. kez All Star maçına çıkan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.Yeni formatıyla ABD'li oyunculardan oluşan iki takım (USA Stars ve USA Stripes) ile Dünya Karması'ndan oluşan takım 12'şer dakikalık 4 maç oynadı. All Star'daki ilk maçta Alperen Şengün'ün forma giydiği Dünya Karması ile USA Stars karşı karşıya geldi. Uzatmaya giden maçı USA Stars 37-35 kazanırken 3 dakika süre alan Alperen Şengün, 4 ribaunt, 2 asist kaydetti.

USA Stripes, All-Star'ın ikinci maçında karşılaştığı USA Stars'ı 42-40 mağlup etti. USA Stripes, üçüncü maçta ise Dünya Karması'nı 48-45 yenerek adını finale yazdırdı. Bu maçta 6 dakika süre alan Alperen Şengün, 1 sayı, 1 ribaunt, 2 asist üretti. NBA All-Star finali, USA Stars ile USA Stripes takımları arasında oynandı. Rakibini 47-21 mağlup eden USA Stars, yeni formatta düzenlenen 2026 NBA All-Star maçlarının galibi oldu.